На похищенные деньги шымкентский чиновник купил электрокар жене

По данным Агентства по противодействию коррупции, чиновник из Шымкента приобрел электромобиль для жены на похищенные деньги, передает Tengri Auto.

Как сообщили в Агентстве, подозреваемые в коррупции часто оформляют имущество на родственников, доверенных и иных лиц.

«Как правило, они не могут обосновать легальность происхождения имущества и денег, использованных для его приобретения, а их официальные доходы значительно ниже стоимости активов», — рассказал официальный представитель агентства по противодействию коррупции, Данияр Бигайдаров.

Как отмечает представитель, это частая практика среди коррупционеров и этот случай не является единичным. Все незаконно приобретенные активы подвергаются аресту, а их дальнейшая конфискация рассматривается судом при вынесении приговора.