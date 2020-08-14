Уважаемые сотрудники налоговых и таможенных органов, дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – День образования Комитета государственных доходов РК.

Указом Президента Республики Казахстан «О реформе системы государственного управления» и Постановлением Правительства от 14 августа 2014 года путем слияния Налогового комитета и Комитета таможенного контроля создан Комитет государственных доходов.

Органы госдоходов – надежная поддержка государства в решении важнейших вопросах экономической и финансовой безопасности. Важнейший инструмент государства в обеспечении своих интересов, стратегически важные государственные органы. И вы, дорогие коллеги, применяете свои профессиональные навыки, опыт и знания на благо развития нашей страны. Благодаря вашей работе обеспечиваются поступления в бюджет нашей страны.

Налоговая и таможенная служба Казахстана не стоит на месте. Мы развиваемся, идем в ногу со временем. Внедрена цифровизация всех бизнес-процессов, многие услуги предоставляются в электронном виде. Это требует от каждого из нас постоянного профессионального роста и тщательного изучения всех нововведений. Но это не просто веление времени, мы делаем это для того, чтобы все процедуры были понятными, быстрыми, открытыми и прозрачными, чтобы помогать добросовестному бизнесу и нашим гражданам.

Повышая качество и эффективность работы, мы должны решать главную задачу — обеспечивать поступление администрируемых доходов в бюджеты всех уровней в полном объеме. Даже сегодня, в условиях пандемии и связанных с ней трудностей в экономике страны. От этого зависит выполнение всего комплекса экономических и социальных задач, поставленных Президентом и Правительством Республики Казахстан и направленных на модернизацию экономики и улучшение жизни граждан нашей страны.

Дорогие коллеги! В день профессионального праздника искренне поздравляю вас, желаю успехов в труде, семейного благополучия, процветания вашим семьям и крепкого здоровья. Благодарю вас за вашу работу!

Дулат НУРМУЛДИН, руководитель Департамента государственных доходов по Туркестанской области