Молодое пополнение, прибывшее из Карагандинской, Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей в воинскую часть Шымкентского гарнизона, впервые выполнили боевые стрельбы, в условиях максимально приближенных к боевым.

Инструктаж перед выполнением практических стрельб с новобранцами провел сержант 3 класса Жақсыбек Мақсат. Его советы по стрельбе и точному прицеливанию несомненно будут очень полезными для молодых солдат, ведь сержант Жаксыбек является многократным победителем всеармейского конкурса Вооруженных Сил в номинациях «лучший сержант роты» и «лучший сержант батальона, дивизиона».

После беседы с сержантом, побеждавшим несколько раз всеармейский конкурс, новобранцы выполнили практические стрельбы, сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

Большинство из солдат впервые стреляли из автомата, но многие сумели добиться хороших показателей и услышать похвальные слова в свой адрес от своих командиров.

Среди молодых солдат были особо отмечены рядовые срочной службы Мақұлбеков Диас, Қожамсейтов Талғат и Ивлев Роман призванные из города Семей Восточно-Казахстанской области, которые выполнили четвертое упражнение контрольных стрельб из АКС-74 на 95, 88 и 87 баллов.

«Для солдата, впервые взявшего в руки автомат Калашникова, это отличный результат. В них есть потенциал стать отличным защитником своей Родины», — отметил руководитель стрельб, старший лейтенант Ізимжанов Батыр.

Первыми впечатлениями поделился и рядовой срочной службы Галимов Адиль.

«После команды «огонь», все мои сослуживцы и я в том числе, как нас учили, прицелились и при выдохе медленно нажали на курок, вдруг отдача и оглушающий звон в ушах, по всему телу пробежала дрожь. Признаюсь честно, я на несколько секунд замер, но собравшись, я продолжил стрельбу. Это самый простой вид стрельбы, и если я не смогу выполнить такое упражнение, тогда как мне можно носить имя защитника родины, повторял я себе».

Молодые солдаты с большим интересом изучают военное дело, а их командиры стараются больше рассказать своим подопечным, о воинской службе, передать имеющийся опыт. Возможно, отслужив год срочной службы, ребята примут решение остаться в составе Вооруженных Сил Казахстана уже в качестве сержантов, офицеров а возможно и генералов, кому хватит знании, умении и навыков чтобы продолжить воинскую службу и профессиональную защиту своей Родины.