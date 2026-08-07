Военная техника из Шымкента отправилась на полигон в Жамбылскую область

В рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Батыл тойтарыс – 2026» военнослужащие войсковой части 35748 шымкентского гарнизона приступили к переброске вооружения, военной техники и личного состава в район проведения мероприятий боевой подготовки на полигон «Матыбулак» Жамбылской области.

Первым этапом подготовки стала погрузка вооружения и военной техники на железнодорожные платформы. Работы проводились на специально оборудованном участке железной дороги с соблюдением всех требований безопасности. Военные водители выполнили заезд боевых машин с погрузочной рампы на железнодорожные платформы, после чего техника была надежно закреплена для дальнейшей транспортировки.

– Совершение марша – это первый этап любого учения. От того, насколько качественно будет выполнена погрузка и надежно закреплена военная техника на железнодорожных платформах, зависит ее сохранность в пути и готовность к выполнению задач на полигоне. Поэтому важную роль играют профессионализм военнослужащих, их опыт и строгое соблюдение требований безопасности, – отметил командир войсковой части 35748 подполковник Сергей Бибулатов.

По словам командира части, подобные мероприятия имеют и практическое значение для молодых военнослужащих. Наблюдая за действиями опытных сослуживцев, они осваивают порядок погрузки и крепления техники, приобретают необходимые навыки, которые в дальнейшем будут применять при выполнении учебно-боевых задач.

В установленные сроки на железнодорожные платформы были погружены и надежно закреплены десятки единиц боевой техники, включая танки, боевые машины пехоты, многоцелевые тягачи и автомобили КамАЗ. Следующим этапом станет обеспечение боевого охранения техники в пути следования и ее организованная разгрузка по прибытии в район проведения учения.

Перед отправкой эшелона представители военной полиции провели с личным составом дополнительные инструктажи по соблюдению требований безопасности и порядку действий во время движения железнодорожного состава. Переброска подразделений осуществляется комбинированным способом — железнодорожными эшелонами и автомобильными колоннами по дорогам общего пользования.

Стратегическое командно-штабное учение «Батыл тойтарыс – 2026» носит комплексный характер и проводится на учебных полигонах в различных регионах страны. Его целью является проверка готовности Вооруженных Сил Республики Казахстан к выполнению задач по предназначению в современных условиях. В ходе учения будут отработаны вопросы применения войск, организации межвидового взаимодействия и управления силами в едином оперативном пространстве на суше, в воздушном пространстве, на море и в киберпространстве.