О том, что присяга новобранцев будет проходить в онлайн режиме, не могли себе представить не только родители, но и сами новобранцы, передает Otyrar.kz

Около пятисот новобранцев дали клятву верности Родине. Несмотря на карантинные меры солдаты соблюдая все предписания, торжественным строем прошли по плацу. Только вот родителей на этот раз на присяге не было, эти ограничения были вынужденными.

Альмухаметова Махаббат, мама одного из новобранцев, рассказала корреспонденту издания, как готовилась в этому дню. По словам Махаббат, сын после окончания колледжа в Алматы, решил сразу отдать долг родине, дома решение сына одобрили, Дамир Нукашев уехал служить в ряды Национальной гвардии В/Ч 6506 в Шымкент.

«Ой, вы не представляете как я переживала, но потом поняла, что в Национальной Гвардии порядок есть. Да и вообще не страшно сейчас отпускать в армию в нашей стране, тем более там такой уход идет. Вот сын служит, он очень рад и как-то сказал мне, что хочет дальше быть военным. Как он скажет, так и будет! А то, что присяга прошла в формате онлайн, ничего страшного. Конечно, хотелось бы увидеть в реальности сына, как он стоит и дает присягу, сделать фото и обнять. Он же моё дитя, но правила — есть правила. Главное, чтобы они здоровы были! Фото мы получили, пересылаем теперь всем, гордимся! Всем рассказываю что мой сын служит в рядах Нацгвардии Казахстана. Пусть защищает нашу страну», — говорит Альмухаметова Махаббат из Алматы.

Сами новобранцы рассказывают, что служба идет своим чередом, командование В/Ч 6506 дают возможность поговорить с родными. Призывники проходят курс молодого бойца. Присягу ребята давали, как и положено в масках, на расстоянии и без родных и близких.



«Главное в присяге не то, что тебя видят родные, главное сдержать клятву, доказать, что ты — патриот и мужчина. В рядах Нацгвардии служу несколько месяцев и только теперь я начинаю осознавать насколько важно помнить о клятве. А то, что прошла в онлайн режиме присяга, ничего страшного. Пусть это будет самое грустное в нашей жизни, главное здоровье народа, наших родителей. Я надеюсь, что смогу оправдать все надежды своих родных и командования своей части — это главное для меня. Посредством вашего портала хочу передать привет всем родным, своим родителям. Мама, не переживайте, я взрослею и буду гордостью не только вашей, но и всей страны», — рассказал рядовой ВЧ 6506 Дамир Нукешов.

Солдаты Национальной Гвардии РК следят за не только за общественным порядком в стране, среди бойцов есть ребята, которые отличились во время службы защищая Родину и население во время разных жизненных ситуаций.

Шуддин Саидов