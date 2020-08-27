Руководители управлений туризма Туркестанской области и города Шымкент подписали меморандум о взаимном сотрудничестве на площадке Региональной службы коммуникаций.

Цель проекта — дальнейшее развитие Туркестанской области и города Шымкент как единого туристского маршрута.

На церемонии подписания руководитель областного управления туризма Гульмира Ахбердиева выразила уверенность, что используя особенности и туристский потенциал двух регионов, в будущем есть возможность создать один из крупнейших центров привлечения туристов разных направлений.

«В регионах есть большие возможности для развития историко-культурного, экологического, экстремального, гастрономического и других видов туризма. Так, например, паломнический тур в мавзолей Ясауи начинается с посещения мавзолея Ибрагима ата и Карашаш ана, расположенного на территории города Шымкент. То есть, Туркестан и Шымкент имеют богатые исторические места. В этой связи, есть уверенность, что два наших перспективных меморандума будут в дальнейшем приносить свои плоды и помогут реализовать успешные проекты», — сказала Г. Ахбердиева.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности руководителя Управления туризма акимата города Шымкент Олжас Шинтаев, в рамках меморандума, подписал соответствующие соглашения и сообщил, что в дальнейшем составлен график совместных проектов. Также он отметил, что этот документ позволит сформировать и продвигать единый туристский продукт, а также усовершенствовать инфраструктуру.