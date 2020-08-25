На пульт 102 дежурной части Казыгуртского РОП поступило сообщение от продавца магазина о задержании неизвестной женщины, попытавшейся похитить очки. Молодой человек самостоятельно задержал воровку и передал прибывшим по вызову полицейским, передает Otyrar.KZ.

Как выяснилось, в магазине на местном рынке подозреваемая совершила кражу 4 солнцезащитных очков и пыталась скрыться. Однако, бдительный продавец заметил это и задержал женщину при выходе из магазина.

Стражи порядка обнаружили при осмотре похищенные вещи и вернули законному владельцу. Сумма ущерба составила около 20 тысяч тенге.

Задержанная, местная жительница, ранее не судимая. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения «подписка о не выезде».