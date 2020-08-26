О прогнозе на 27-29 августа рассказали синоптики РГП Казгидромет.

В предстоящие трое суток высотная ложбина (линия наименьшего давления, где наблюдается сходимость приземного ветра) окажет свое влияние на восточную, юго-восточную половину республики.

Ближе к концу недели погоду в западных областях Казахстана будет определять циклон из районов Скандинавии.

Поэтому на западе страны местами пройдут дожди, на востоке сильные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможен град.

На остальную территорию республики будет влиять антициклон, с которым будет связано теплая погода, преимущественно без осадков, — сообщили в ведомстве.

В Шымкенте сегодня (26 августа) ожидается +19..+20 °C, ливневый дождь, легкий ветер. Завтра: +21..+25 °C, преимущественно без осадков, легкий ветер.