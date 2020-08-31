Полицейские Туркестанской области вернули матери пропавшую двухлетнюю дочку, передает Polisia.kz.

Участковый инспектор полиции местной полицейской службы Сарыагашского РОП Берик Палходжаев заметил на одной из улиц районного центра одиноко блуждающую 2-летнюю девочку. С целью разыскать родителей найденной малышки полицейский сразу же приступил к необходимым оперативным мероприятиям.

Страж порядка прочесал все близлежащие улицы и дворы поселка, опросил прохожих, может кто знаком или видел родных пропавшей девочки и сообщил в дежурную часть.

Б.Палходжаев нашел мать 2-летней девочки и вернул ей дочь живой и здоровой. Как выяснилось, местная жительница была занята домашними делами и в это время дочь, оставшаяся без присмотра, ушла со двора дома в неизвестном направлении.

Полицейские провели с родителями разъяснительную беседу о недопустимости оставления детей без внимания. В свою очередь, мать потеряшки выразила огромную благодарность полицейским Сарыагашского РОП, в том числе участковому инспектору полиции Берику Палходжаеву и пожелала ему успехов на службе.