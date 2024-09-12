Экстренный вызов 12 сентября: происшествия в Шымкенте

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Кафе загорелось по проспекту Бауыржана Момышулы. Огонь охватил помещение, пристроенное к многоэтажному жилому дому. Загорелась кровля и вытяжная труба. Пожарные эвакуировали 20 посетителей кафе и жителей многоэтажки, 11 из которых — дети. Не допустив распространение огня, они ликвидировали пожар. Пострадавших нет.

Volkswagen, объятый пламенем, на полном ходу врезался в «Дэу». ЧП произошло минувшим вечером, по улице Толеметова. Volkswagen Bus загорелся во время движения автомобиля, возле многоэтажного жилого комплекса.

Водитель не смог остановить машину и практически на ходу вышел из авто.

Горящая машина столкнулась с оказавшимся рядом автомобилем марки «Дэу Джентра», который после столкновения моментально охватило пламя.

В результате инцидента никто не пострадал, но автомобиль Volkswagen сгорел полностью, у «Дэу» выгорела задняя часть автомобиля. В тушении крупного пожара в Шымкенте были задействованы две единицы техники и 10 человек личного состава.

С начала года в Шымкенте загорелись 43 автомобиля. 29 легковых, 14 грузовиков и автобусов. К счастью, обошлось без жертв.

Этот автомобиль, от которого остался только железный каркас, загорелся две недели назад. По словам спасателей, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки.

Нурсултан Ашим, инженер управления по чрезвычайным ситуациям Абайского района: «Сейчас в городе проводится акция «Остерегайтесь огня». В рамках акции мы разъясняем жителям города, автовладельцам меры по предупреждению пожаров на авто. Цель мероприятия – сформировать алгоритм реагирования на возгорания в автомобилях. Чтобы люди знали что делать в таких случаях».

В рамках акции спасатели совместно с сотрудниками полиции провели рейд. В ходе которого проверили автомобили с газовым оборудованием, есть ли у автовладельцев этих машин средства пожаротушения.

Алиби Байысбаев, житель г. Шымкента: «Бывает, что в машине пахнет газом. Тогда я останавливаюсь и проверяю, есть ли утечка. Чтобы ничего не произошло».

Автовладельцам разъяснили алгоритм действий при возникновении огня. А также раздали листовки напоминающие о пожарной безопасности.

Дети чаще стали выпадать из окон — 144 ребенка за полгода! Некоторые из них отделались небольшими травмами, но большинство получили серьезные увечья. Некоторые, от полученных травм скончались. В Шымкенте из окон выпали шестеро детей. Спасатели говорят, все потому, что родители оставляют детей без присмотра.

Аскар Шарип, официальный представитель ДЧС г. Шымкента: «С начала года из окон выпали шестеро детей, 5 получили различные травмы, один ребенок скончался. В прошлом году из окон выпали также шестеро детей. Трое скончались, трое получили различные травмы».

Около недели назад в Шымкенте из окна выпал трехлетний ребенок. Он выжил, но при падении с 4 этажа получил серьезную черепно-мозговую травму.

Тансык Абдуллаев, заведующий отделением нейрохирургии: «Ребенок выпал из окна четвертого этажа. Дежурные врачи сразу положили ребенка в реанимацию и провели полную диагностику. У ребенка диагностировано сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Сейчас его перевели в палату нейрохирургического отделения. 9 сентября его перевели на амбулаторное лечение».

В основном из окон выпадают дети в возрасте от двух до пяти лет. Как рассказывают медики, поступают они с переломами, тяжелыми травмами внутренних органов и головного мозга. В этом году в стране ужесточили ответственность в отношении родителей, которые оставляют детей без присмотра. Если с малышом в это время произойдет инцидент, мама и папа будут нести ответственность перед законом.

Нурсулу Бауыржанкызы, старший инспектор: «В административном кодексе есть статьи, которые ужесточили в этом году. Если родители оставляют детей в опасности то им может грозить ответственность К примеру если взрослые оставили ребенка дома одного, или малыш выпал из окна, а также если ребенка оставили одного в машине. Мы призываем родителей ответственнее относиться к детям».

Правоохранители призывают быть бдительными. И соблюдать несколько простых правил, чтобы сохранить жизнь ребенка:

открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок находится под присмотром,

не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых, никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире, малыш может проснуться и приблизиться к открытому окну,

отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон, это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник,

не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона, впоследствии, действуя подобным образом, он может выпасть из окна.

Сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступностью МВД ликвидировали четыре сall-центра. Интернет-мошенники звонили за рубеж, в том числе гражданам Ирана, Индии, Китая, США и Малайзии. Обманом завлекали их в несуществующие инвестиционные сделки. Задержано 47 иностранных граждан, а также 5 казахстанцев. Они совершили свыше 2 тысяч звонков за границу: США, Иран, Малайзию и Китай.

«В ходе обыска изъято свыше 1500 телефонов, 57 ноутбуков и компьютеров, более 1000 SIM-карт. В настоящее время проверяется причастность задержанных к совершению интернет-мошенничества в отношении казахстанцев. Следственные мероприятия продолжаются», — говорят полицейские.

МВД призывает всех быть бдительными, чтобы не стать жертвой мошенников. Вот несколько простых правил.

«Не переходите по сомнительным ссылкам, которые вам присылают в мессенджерах и соцсетях. Если случайно это сделали, то отключите все устройства в настройках мессенджера. Не отвечайте на видеозвонки от незнакомых людей. Если кто-то по телефону предлагает оформить кредит, продать имущество или перевести деньги на якобы “безопасный” счет — не верьте. Правоохранительные органы и сотрудники банков никогда не проводят такие операции по телефону. Не передавайте свои личные данные, банковские реквизиты, срок действия карт и CVV-коды никому. Не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Прежде чем принять решение, изучите все внимательно. И самое важное — устанавливайте приложения только через проверенные магазины, такие как AppStore и PlayMarket. Берегите себя и свои данные! Полиция всегда рядом, но многое зависит и от вашей бдительности», — предупреждают сотрудники полиции.

У жителя Жетысайского района во дворе дома, при обыске, полицейские обнаружили бумажный сверток и пять полиэтиленовых пакетов с содержимым специфического запаха. Общий вес изъятого вещества составил 500 граммов. Содержимое оказалось марихуаной. Ведется следствие.

Потерявшегося четырехлетнего ребенка удалось найти в торговом центре. За помощью в полицию Сузакского района обратилась мама мальчика. По её словам, ребенок играл во дворе и пропал. Полицейские подключились к поискам. Пропавшего мальчика нашли в трех километрах от дома. Оказалось, что он заблудился и зашел в торговый центр.