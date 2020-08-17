Проведены дезинсекционные работы на территории населенных пунктов вдоль реки Сырдарья Туркестанской области. В результате значительно уменьшилось количество вредителей, а местные жители избавились от опасности их распространения, передает Otyrar.KZ.

За последние 3-4 года в населенных пунктах вдоль реки Сырдарья и вблизи Коксарайского контррегулятора произошло увеличение насекомых. В результате страдают жители близлежащих сел. В связи с этим постановлением акимата области утверждено Положение областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, проводятся соответствующие мероприятия. В результате вопрос решен положительно, созданы благоприятные условия для населения, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Глава отдела отметил, что увеличение вредителей началось со строительства Коксарайского водохранилища. В результате работы водорегулятора, т. е. фонтан воды, наполненный кислородом, возникли благоприятные условия для размножения различных насекомых.

Для того, чтобы принять эти меры, была проведена масштабная исследовательская работа. В результате было установлено, что два метода обеззараживания насекомых наиболее эффективны. Метод сброса в воду биологических препаратов, содержащих бактерии Bacillus thuringiensis, от начала Коксарайского гидрорегулятора и канала, для уничтожения личинок вредителей. Проведение оросительных работ с опрыскиванием поверхности земной поверхности инсектицитными аэрозолями для уничтожения созревших насекомых. Эффективность выполненных работ составила 80-95%. Эта работа будет продолжена.

Всего на уничтожение личинок в целом было использовано всего 96 тонн биологического препарата «Бактицид».

Кроме того, на двух поверхностях реки Сырдарья в общей сложности была произведена обработка поверхности химиопрепаратом 25% на территории шириной 100 метров.