Противная тема

Насекомые – это часть живой природы. На Земле их, по разным подсчетам, от 10 до 100 триллионов. Этот факт людям надо воспринимать как неизбежное соседство, но все же большинство из нас насекомых недолюбливает, относится к ним с брезгливостью и опаской.

Часто это оправданно: ведь даже эта «мелочь», что проносит нам пользу, может больно цапнуть или заразить опасной болезнью.

Незваные «квартиранты»

Ладно еще, когда с наступлением тепла колонии насекомых заселяют наши сады и парки, но если они появляются в доме, то это уже прямая угроза нашему здоровью и быту. Таких «квартирантов» надо безжалостно выселять. Дело это непростое и с первого раза не всегда получается. Придется проявить настойчивость.

Комары. Начнем с самого малого – с комаров. Эти микроскопические кровососущие способны превратить летние ночи в ад. Мало того, что нормально выспаться не дает южная жара, так еще донимают зудящие комары. Даже окна с противомоскитными сетками не всегда стопроцентная защита. Эти насекомые могут проникнуть в комнаты и через вентиляционные люки, дверные и оконные щели. Поэтому защищаться придется комплексно.

Бабушкин способ – ставить на подоконники горшки с геранью – может защитить лишь частично. Комары не любят ее аромат, но, видимо, у некоторых из них обоняние не особо острое. Поэтому ничего лучше, чем использование фумигаторов, пока не придумали. Включаем устройство в сеть и спокойно спим, пока комарики массово падают на пол.

Если вечером предстоит прогулка по парку или дружеские посиделки в саду, нанесите на открытые участки тела эфирные масла той же герани, эвкалипта, лаванды, базилика, розмарина. Их запах отпугнет насекомых.

Блохи. Эти кровососущие в наших домах заводятся реже, но и бороться с ними сложнее. Откуда приходит эта напасть? Основной источник появления блох в квартире – домашние животные, которые приносят их на своей шерсти. Проще не допустить появления блох, чем потом от них избавляться, поэтому всегда следите, чтобы шерсть ваших питомцев была чистой. Для этого используйте специальные ошейники, капли и другие средства борьбы с блохами. Как только заподозрили неладное, сразу обработайте дихлофосом во всех помещениях пол и стены до уровня 50-60 см. После этого необходимо закрыть все форточки и уйти из квартиры на несколько часов. Возможно, через некоторое время процедуру придется повторить.

Клопы могут заселиться в квартиру вместе с мебелью или бытовой техникой, их можно принести на одежде, если рядом есть сельскохозяйственные животные (куры, гуси, утки, козы и т.п.).

Размножаются клопы с космической скоростью. Вспомните недавнее нашествие постельных клопов в Париже, превратившее эту европейскую столицу в настоящую зону бедствия. Самый надежный способ избавиться от клопов – вызвать профессиональных дезинсекторов.

Бороться с клопами в одиночку – дело бесполезное, особенно если они поселились и в соседних квартирах. Противостоять им надо сообща и организованно.

Тараканы. Эти насекомые, пожалуй, самые безобидные, но соседство с ними мало кого устраивает. Развести тараканов можно запросто, если в квартире грязно: грязная посуда, оставленная в раковине, крошки на обеденном столе, не вынесенный вовремя мусор – все это прекрасное лакомство для тараканов. «Переселенцы» могут прибежать от соседей, устроивших ремонт или дезинфекцию, заползти из подвала, приехать вместе с мебелью или вещами из магазина.

Прежде чем начинать травить тараканов, нужно тщательно убраться и лишить насекомых всех источников питания и воды.

Средств для борьбы с тараканами продается множество. Но особенность этих насекомых – быстрая адаптация к химическим препаратам. Те, которые были хороши вчера, завтра уже могут оказаться неэффективными. Но есть проверенный временем способ их уничтожения: борная кислота (40-50 г) смешивается с вареным яичным желтком. Из этой массы создаются небольшие шарики диаметром до 8-10 мм, когда они подсохнут, «кондитерские изделия» для тараканов выкладываются в местах их дислокации.

Еще один эффективный способ борьбы с тараканами, который позволит отпугнуть незваных гостей, – нашатырный спирт. У этих насекомых очень чувствительное обоняние, поэтому они не переносят резких запахов.

Чтобы обработать квартиру, нужно развести несколько ложек нашатыря на литр воды, а затем протереть раствором стены и поверхности в местах обитания тараканов. А еще лучше – помыть им пол. Повторять обработку нужно раз в два-три дня: до тех пор, пока тараканы не исчезнут.

Важно, чтобы нигде в квартире не было источников воды для насекомых – ни одной капли!

Чтобы после обработки тараканы не вернулись, следите за порядком в помещениях, особенно на кухне. Еще один важный момент: не допускайте наличия в квартире небольших лужиц, конденсата и прочей влаги, тараканы могут спокойно отнестись к отсутствию пищи, но отсутствие воды для них смерти подобно.

Моль – враг номер один. Эти безобидные бабочки способны нанести нам значительный материальный ущерб: уничтожить ковры и шерстяную одежду, заразить крупы, муку и другие продукты.

Есть два вида моли: пищевая и платяная. Первая проникает в квартиру преимущественно с продуктами: крупами, мукой, сухофруктами. Платяная моль живет на шерстяных вещах, в обуви с натуральной отделкой, мягкой мебели. Если изделия были заражены личинками моли, то от ее появления в квартире никто не застрахован.

Для борьбы с пищевой молью следует провести ревизию в кухонных шкафчиках и безжалостно выбросить все зараженные продукты. Хранить крупы, муку, сахар и прочие припасы следует в герметически закрывающихся емкостях, а никак не в полиэтиленовых пакетах. Кроме этого, потребуется промыть всю кухонную мебель мыльным раствором, после чего обработать все поверхности уксусом.

Борьба с платяной молью более сложная. Здесь рекомендации следующие: хранить в шкафах только постиранные предметы гардероба, кожаные и меховые изделия периодически подвергать химчистке; вывешивать вещи на проветривание, желательно это делать в солнечную погоду, так как моль плохо переносит ультрафиолетовые лучи.

Наибольшей эффективностью против насекомых обладает дихлофос, которым обрабатываются зараженные вещи. Таблетки и брикеты могут помочь, но их нельзя отнести к надежным средствам.

Учтите, что любые растительные средства, вроде лавандовых саше, табачных листьев и мандариновых корок, отпугивают бабочек моли, но абсолютно бесполезны, если она уже успела облюбовать себе вашу квартиру и отложить личинки. В последнем случае следует воспользоваться химикатами.

Муравьи. Этим полезным насекомым вовсе не место в домах и квартирах. В жилище человека муравьи способны проникнуть сквозь любую щель, для них практически нет преград. При обнаружении первых муравьев в квартире их необходимо тут же уничтожить. В противном случае, когда семейство муравьев обоснуется в вашем доме, выжить их станет значительно сложнее. Избавиться от этих насекомых поможет смесь сахара с раствором борной кислоты, ею нужно обработать маршруты муравьев.

Борьба за территорию

Выходя из дома, имейте в виду, что вы ступаете на общую территорию, которую приходится делить с разнообразным животным миром.

Здесь человек не единоличный хозяин, а часто совсем не хозяин. Но вести борьбу с некоторыми представителями живой природы придется: часто они досаждают и вредят нам. Вот здесь пригодятся народные советы.

Слепни. Эти крупные и больно кусающиеся кровососущие особенно любят территории у воды или вблизи пастбищ. Отогнать их от себя не так просто, уж очень они прилипчивые. Спасает только быстрая реакция и плотная одежда.

Что делать, если эти навязчивые мухи атаковали вас во время отдыха у воды? Или непрерывно отмахиваться, или применить испытанное народное средство – жидкое дегтярное мыло. Оно полезно для кожи и отгоняет слепней. Правда, запах его не всем нравится, но тут уж придется выбирать.

Раньше дегтярным мылом мазали коней и коров, чтобы их не трогали слепни. Его можно также добавить в воду в бассейне или развести с растительным маслом, дать настояться и намазать на кожу.

Еще одна ароматная защита – мазь Вишневского. Ее запах кровососущие твари не выносят и облетают стороной. Пропитайте ею кусочки ткани, ремешки и прикрепите к одежде или завяжите на запястьях.

И самое неожиданное: от слепней помогает черно-белая полосатая одежда с длинным рукавом. В такой легкой тельняшке можно даже купаться и не бояться атаки слепней. Такой окрас прекрасно защищает зебр, так что и людям при необходимости тоже можно попробовать.

Учтите, что укусы слепней вызывают сильную местную аллергическую реакцию, известны даже случаи анафилактического шока. Отправляясь в опасные места, обязательно надо положить в аптечку антигистаминные и антисептические средства. Они пригодятся, если вас укусит оса или пчела.

Муравейники на участках могут тоже стать проблемой. Эти трудяги иногда строят свои домики в самых неподходящих местах.

Если муравьи докучают вам в огороде, то посыпьте места их сборищ пищевой содой, перемешанной с сахаром в пропорции 1:1. Но учтите, что эта смесь не должна попасть на корни растений!

Второе народное средство – табак. Горсть табачной крошки надо настоять в пяти литрах воды и полить те места, где вы подозреваете подземные ходы муравьев.

Улитки и слизни. Вышеописанная табачная отрава работает и против улиток. Они, правда, нас не кусают, но нещадно жрут урожай. Для избавления от них опытные садоводы и огородники советуют пиво. Налейте его в емкость с не очень широким горлом и оставьте под кустами. Скоро в нее набьется масса скользких любителей алкоголя, которых останется только утилизировать.

В борьбе с этими мягкотелыми можно использовать яичную скорлупу. Чтобы отпугнуть вредителей от посадок, нужно рассыпать вокруг растений ее крупные куски – они будут царапать нежные тела вредителей.

Яна Котт