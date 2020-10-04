Стали известны результаты голосования праймериз партии «Nur Otan» по городу Шымкент.
Мы публикуем первую пятерку лидеров по каждому району города. Полный список участников и количество набравших голосов каждого из них, смотрите по ссылке в названии района.
Абайский район:
1. Гани Ташкараев,
секретарь маслихата
города Шымкент — 73%
2. Данабек Исабеков,
директор Филиал ГК НАО «Правительство для граждан» по городу Шымкент — 68%
3. Нұрсұлтан Балабиев,
директор ТОО «Алем БТ» — 65%
4. Есемхан Бертаев,
первый заместитель председателя, Абайского районный филиала г. Шымкента партии «Nur Otan» — 63%
5. Шынгыс Козбахов,
директор, ТОО «ЮГOILPRO» — 39%
5. Нұрғазы Бұхарбай,
директор ГККП «Шымкент Зоосаябағы» — 39%
Аль-Фарабийский район:
1. Бекайдар Тулегенов,
заместитель председателя Шымкентского городского филиала «Nur Otan» — 46%
2. Тореайм Султанова,
директор ИП «Султанова» — 46%
3. Наргиза Керимбаева,
директор ТОО «Retail Stores Kazakhstan» — 46%
4. Берик Бекжанов,
председатель территориального профсоюза города Шымкент — 40%
5. Максат Абдукаримов,
председатель ОИП ЮЛ «Ассосация Садоводов» — 39%
Енбекшинский район:
1. Байкен Аширбаев,
заместитель директора ТОО «SANALI group» — 42%
2. Марат Сапарбаев,
президент коледжа «Парасат» — 40%
3. Альбина Елчиева,
директор Колледжа №17 Туркестанской области — 28%
4. Гуляим Шунгараева,
директор ИП Шунгараева — 26%
5. Кайрат Мейрманов,
директор ТОО «РФС» — 24%
Каратауский район:
1. Аслан Алимбек,
Генеральный директор ТОО «Отау-Строй» — 55%
2. Жадыра Танатарова,
директор КГУ «Сайрамская вспомогательная школа интернат» — 52%
3. Кайрат Имашев,
советник директора ТОО «Сервис Центр — 2007» — 46%
4. Аскар Молдабек,
директор ТОО «SKYWIN Трейд» — 42%
5. Лазиз Сулайманов,
генеральный директор ТОО школа имени А. Кунанбаева — 41%