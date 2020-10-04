Стали известны результаты голосования праймериз партии «Nur Otan» по городу Шымкент.

Мы публикуем первую пятерку лидеров по каждому району города. Полный список участников и количество набравших голосов каждого из них, смотрите по ссылке в названии района.

Абайский район:

1. Гани Ташкараев,

секретарь маслихата

города Шымкент — 73%

2. Данабек Исабеков,

директор Филиал ГК НАО «Правительство для граждан» по городу Шымкент — 68%

3. Нұрсұлтан Балабиев,

директор ТОО «Алем БТ» — 65%

4. Есемхан Бертаев,

первый заместитель председателя, Абайского районный филиала г. Шымкента партии «Nur Otan» — 63%

5. Шынгыс Козбахов,

директор, ТОО «ЮГOILPRO» — 39%

5. Нұрғазы Бұхарбай,

директор ГККП «Шымкент Зоосаябағы» — 39%

Аль-Фарабийский район:

1. Бекайдар Тулегенов,

заместитель председателя Шымкентского городского филиала «Nur Otan» — 46%

2. Тореайм Султанова,

директор ИП «Султанова» — 46%

3. Наргиза Керимбаева,

директор ТОО «Retail Stores Kazakhstan» — 46%

4. Берик Бекжанов,

председатель территориального профсоюза города Шымкент — 40%

5. Максат Абдукаримов,

председатель ОИП ЮЛ «Ассосация Садоводов» — 39%

Енбекшинский район:

1. Байкен Аширбаев,

заместитель директора ТОО «SANALI group» — 42%

2. Марат Сапарбаев,

президент коледжа «Парасат» — 40%

3. Альбина Елчиева,

директор Колледжа №17 Туркестанской области — 28%

4. Гуляим Шунгараева,

директор ИП Шунгараева — 26%

5. Кайрат Мейрманов,

директор ТОО «РФС» — 24%

Каратауский район:

1. Аслан Алимбек,

Генеральный директор ТОО «Отау-Строй» — 55%

2. Жадыра Танатарова,

директор КГУ «Сайрамская вспомогательная школа интернат» — 52%

3. Кайрат Имашев,

советник директора ТОО «Сервис Центр — 2007» — 46%

4. Аскар Молдабек,

директор ТОО «SKYWIN Трейд» — 42%

5. Лазиз Сулайманов,

генеральный директор ТОО школа имени А. Кунанбаева — 41%