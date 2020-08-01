Прогноз на август дали специалисты РГП «Казгидромет».

«На большей части территории средняя месячная температура воздуха в августе ниже июльской на +2…+2,5 градуса, а в южных областях — на 1 градус. На севере Казахстана средняя месячная температура воздуха составляет +16…+20 градусов и повышается к югу до +27…+29 градусов. В предгорных районах температура воздуха с высотой понижается от +24 градусов (на высоте 450 метров над уровнем моря) до +7,5 градусов (на высоте 3 километра).

Согласно консультативному прогнозу погоды температура воздуха в завершающем месяце лета ожидается в пределах климатической нормы.

Значительный переизбыток осадков и сильная засушливость, как правило, в августе наблюдаются редко. Август 2020 года также не исключение: количество осадков предполагается около нормы на большей части территории республики, больше нормы — в северо-западной части Восточно-Казахстанской области, а также в горных и предгорных районах Алматинской области, меньше нормы — в Мангистауской, Кызылординской областях и на юге Актюбинской области.

В первой декаде месяца неустойчивая погода будет связана с циклонами, атмосферными фронтами, прохождение которых обусловит кратковременные дожди, на западе, севере, востоке и юго-востоке — сильные, а также усиление ветра. Грозовые явления и выпадение града ожидаются меньше, чем в июле. На большей части Казахстана предполагается высокий фон температуры: ночью в пределах +15…+25 градусов, днем воздух прогреется до +27…+37 градусов, на юге — до +40 градусов. Исключение составят западные, восточные и горные районы юго-восточных регионов, где в середине первой декады с вторжением холодных воздушных масс с районов Скандинавии и Таймыра температура воздуха понизится ночью до +10…+15 градусов, днем до +20…+27 градусов.

Во второй и третьей декадах дождливые и прохладные дни будут сменяться жаркими и малооблачными. Прогнозируется колебание температуры воздуха: в северной половине страны ночью от +12…+20 до +7…+15 градусов, днем от +23…+30 до +15…+23 градусов; в южной половине и на западе ночью от +15…+23 до +10…+18 градусов, днем от +30…+39 до +23…+30 градусов.