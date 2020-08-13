Изданию Otyrar.kz удалось узнать о том, как чувствует себя мужчина, который пострадал во время стрельбы в ресторане Шымкента.

Как пояснили в управлении здравоохранения состояние пациента стабильно-тяжелое, он находится в реанимационном отделении.

«Врачи из Шымкента провели онлайн-консультацию с коллегами из столицы и Алматы. Пациенту проведут вторую поэтапную операцию на позвоночнике», — пояснили в ведомстве.

Напомним, сегодня стало известно о нескольких задержанных во время событий в ресторане. Как сообщил главный полицейский Шымкента, сейчас ведется следствие. Подробности в интересах следствия не распространяются.