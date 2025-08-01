Жители Шымкента объявили бойкот стройке ресторана рядом с их домами

Жители частного сектора в Шымкенте протестуют против возведения ресторана на месте снесённых жилых домов. По их словам, предприниматель выкупил участки на пересечении улиц Ахмета Байтурсынова и Байузака Ермекбаева, снёс дома и приступил к выравниванию земли — под будущий ресторан.

На углу улиц Байузака Ермекбаева и Ахмета Байтурсынова — шумит строительная техника. Жители уверяют: предприниматель собирается построить ресторан, хотя участок — в самом сердце частного сектора.

Алги Байжанов, житель: «Мы живём на узкой улице. А тут ресторан собираются строить. Узнали только вчера. Уже написали в акимат и прокуратуру. Предприниматель расширяет территорию кафе «Миндаль» — и собирается делать ресторан».

Нургали Дуанбаеков, житель: «Раньше от кафе пахло шашлыками, теперь вообще выйти на улицу невозможно. Жара, духота, а теперь ещё и ресторан хотят. Мы предложили: пусть лучше будет магазин — и шума меньше, и пробок не будет».

По словам предпринимателя, строительство пока не началось — идут только подготовительные работы. Он уверяет: работает по закону и соблюдает все нормы.

Максат Сейилбеков, предприниматель: «В проекте всё предусмотрено — и отступ в 6 метров, и все санитарные нормы. Начну строительство только после согласования».

В Управлении контроля и качества городской среды Шымкента сообщили — участок был выделен под индивидуальное жильё. Проверка по жалобе жителей уже проводится.

Досхан Садыков, специалист Управления контроля и качества городской среды г. Шымкента: «Строительство пока не начато. Земля оформлена под жилую застройку. Если будут нарушения — примем меры».

Тем временем в Управлении архитектуры сообщили: предприниматель получил архитектурно-планировочное задание ещё 28 апреля. Целевое назначение участка — уже изменено.

Алмас Абдикулов, специалист Управления архитектуры и градостроительства г. Шымкента: «Назначение участка изменено на «ресторан и офис» на основании постановления акима. Задание выдали, но эскизный проект пока не утверждён».

Санжар Ахметов, главный специалист: «Между общественным зданием и жилым домом должно быть не менее шести метров. Это будет проверено».

Жители не намерены отступать. Говорят: если потребуется, будут обращаться в суд и другие компетентные органы. Вопрос остаётся открытым, что важнее — комфорт и права соседей или бизнес-интересы?