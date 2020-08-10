Ремонтные работы на этом участке дороги начались еще в начале прошлого года. Сейчас улица бесхозная, не ней не найдешь строителей и техники, ремонт застопорился.

Оказалось, что продолжительное время идут судебные тяжбы с бывшими подрядчиками, которые должны были от и до завершить участок улицы Адырбекова от Рыскулова до Жандосова. Они не выполнили условия по договору. Ремонтируют и второй участок этой проблемной улицы. Уже другая подрядная компания обещает сдать ее в срок.

Улицу Адырбекова водители стараются объезжать. Петлять приходится, чтобы не угодить в ямы и колдобины на узкой дороге, утопающей в пыли. Подъездные пути к домам местных жителей больше напоминают танковый полигон. Из-за вырытых ям людям сложно выйти на улицу. О том, чтобы машина подъехала к дому, и речи быть не может. Обращения к властям с просьбой — закончить затянувшийся ремонт — остаются без внимания.

Ремонт на участке почти в 250 метров — от Рыскулова до Жандосова — затянулся почти два года! Все началось с выкупа земельных участков — дорога нуждалась в расширении. Потом за дело взялись коммунальщики. Дорогу разрыли и подрядчик… оказался в центре судебных разбирательств.

Мурат Кутжанов, специалист: Здесь коммуникации меняли, из-за этого так долго, потом подрядчики не выполнили условия по договору и мы подали на них в суд. Вот, ждем решения суда. Сейчас для того, чтобы завершить ремонт участка Адырбекова в 248 метров, который тянется от Рыскулова до Жандосова не освоены еще 220 миллионов тенге, на них будут заканчивать ремонт. По смете дорогу должны были построить до 2021 года».

В скандал с долгостроем вмешались партийцы. Но и они не смогли получить внятного ответа на больной вопрос.

Жандос Камбарбеков заместитель руководителя филиала партии «Нур-Отан» Енбекшинского района г.Шымкента: «Мы сегодня вышли проверить дорожный ремонт, качество. По Енбекшинскому району инспектируем улицу Адырбекова, здесь ремонт не могут закончить уже два года. На первую компанию, которая обслуживала этот участок дороги, подали в суд, но тяжбы затянулись. Сейчас в управлении транспорта дают слово, что в течение недели выйдет решение суда и вторая компания приступит к работе».

Ремонт на Адырбекова разбит на несколько участков. За каждый отвечают разные подрядные компании. Тем, кто живет на отрезке от Тауке-хана до Жибек-Жолы повезло. Дорогу им отремонтируют к осени.

Абдубахыт Куралбаев, мастер подрядной компании: «Работы идут полным ходом полтора месяца. У нас работа разделена на два этапа — сначала заменим теплосеть, а затем только будем прокладывать асфальт. Планируем завершить всю работу до 30 августа».

Брать на себя ответственность за проблемный участок, эти подрядчики, не решаются. Говорят, что придется дождаться тех, кто должен это сделать и возможно, уже под присмотром приставов, чтобы уже наверняка.