Полицейские Туркестанской области нашли 16-летнюю пропавшую девушку в Шымкенте.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропала её 16-летняя дочь, которая примерно в 11:30 ч. дня вышла в магазин и до сих пор не вернулась.

Данный факт стражи порядка зарегистрировали в отделе полиции и сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Полицейские Тюлькубасского РОП опросили таксистов и других очевидцев, которые могли бы владеть какой-либо информацией, прочесали местность.

А обнаружили пропавшую 16-летнюю девушку возле одного из торговых центров г. Шымкент. Стражи порядка доставили найденную живой и здоровой девушку в отдел полиции и передали ее родителям.

В свою очередь, мать пропавшей девушки, не скрывая своей радости от того, что ее дочь благополучно нашлась, выразила искреннюю благодарность полицейским.