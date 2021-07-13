Житель Тюлькубасского района Туркестанской области Ажибай Сабуров выращивает японские арбузы сорта «Дэнсукэ».

77-летний дехканин в прошлом году посеял российские «Волгоградские» арбузы и получил хороший урожай.

«Климат в горной местности Тюлькубаса отличается от климата в таких районах, как Сарыагаш, Жетысай, Шардара. Поэтому бахчевые культуры здесь не выращивают. А вот семена арбуза «Дэнсукэ» и «Волгоград» акклиматизировались в тюлькубасских условиях. Мы выращиваем арбузы не на открытой площадке, а в теплице. Иными словами он нуждается в специфическом уходе», – рассказал дехканин.

Сегодня на 6 гектарах земли Ажибай-аксакала растут три вида дынь, шесть видов арбуза. По его словам, арбуз созреет в середине августа. С гектара планирует получить около 30 тонн продукции.

Арбузы сорта «Дэнсукэ» отличаются неповторимым черным цветом кожуры и ярко-красной сахарной мякотью. Эти арбузы продаются в специальных черных коробках, которые подчеркивают их природный цвет. В Японии их считают отличным подарком.

Стоит отметить, что аксакал, являющийся примером для многих, планирует получить с каждого из трех га около 40-50 тонн картофеля.