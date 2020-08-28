Видео опубликовал в facebook н атуралист, борец за дикую природу С акен Дилдахмет.

«В горах Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника на высоте 2500 м над уровнем моря на фотоловушку был зафиксирован снежный барс.

Это очень редчайшее явление. В последний раз в старейшем заповеднике Казахстана хозяин гор появлялся три года назад.

Научные специалисты и инспекторы заповедника сегодня проводят огромную работу по сохранению дикой природы.

Известно, что снежный барс — это самый скрытый представитель кошачьих, поэтому кадры, сделанные в летний период, когда барс обитает в зоне высокогорья, особенно ценны.

Хозяин гор в Аксу-ЖабаглыПару дней назад в горах Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника на высоте 2500 м над уровнем моря на фотоловушку был зафиксирован снежный барс.Это очень редчайшее явление. В последний раз в старейшем заповеднике Казахстана хозяин гор появлялся три года назад.Научные специалисты и инспекторы заповедника сегодня проводят огромную работу по сохранению дикой природы. Известно, что снежный барс — это самый скрытый представитель кошачьих, поэтому кадры, сделанные в летний период, когда барс обитает в зоне высокогорья, особенно ценны. Они представляют ценность для дальнейшего исследования мест обитания и популяции редкого хищника.Присутствие этого хищника в Аксу-Жабаглинском заповеднике является свидетельством слаженной работы ООПТ, и в первую очередь – это сохранение экосистемы, недопущение браконьерства, которое напрямую влияет на кормовую базу барсов.Природа в заповедниках и национальных парках должна остаться не тронутой! Выражаю благодарность ПРООН за предоставление фотоловушки для ООПТ. Опубликовано Сакеном Дилдахметом Пятница, 28 августа 2020 г.

Они представляют ценность для дальнейшего исследования мест обитания и популяции редкого хищника.

Присутствие этого хищника в Аксу-Жабаглинском заповеднике является свидетельством слаженной работы ООПТ, и в первую очередь – это сохранение экосистемы, недопущение браконьерства, которое напрямую влияет на кормовую базу барсов.

Природа в заповедниках и национальных парках должна остаться не тронутой», — сделал комментарии к видео натуралист.