В Туркестанской области в объектив фотоловушек попали снежные барсы — редкие и завораживающие хищники. На кадрах видно, как эти грациозные животные уверенно передвигаются по каменистым склонам, исследуют территорию и точат острые когти о деревья.

Снежный барс один из самых красивых представителей дикой природы, занесённый в Красную книгу Казахстана. Его появление в регионе — важный знак: экосистема здесь остаётся благоприятной и способной поддерживать редкие виды.

«Это наглядное подтверждение того, что этот редкий хищник, занесенный в Красную книгу Казахстана, обитает на территории национального парка. И это итог системной работы по охране природы и сохранению биоразнообразия», — пресс-служба Сайрам-Угамского национального парка.