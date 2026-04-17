Реклама
На главную Новости Шымкента Общество В объектив фотоловушек попали снежные барсы

В объектив фотоловушек попали снежные барсы

-
Анастасия Новикова
-
18

В Туркестанской области в объектив фотоловушек попали снежные барсы — редкие и завораживающие хищники. На кадрах видно, как эти грациозные животные уверенно передвигаются по каменистым склонам, исследуют территорию и точат острые когти о деревья.

Снежный барс один из самых красивых представителей дикой природы, занесённый в Красную книгу Казахстана. Его появление в регионе — важный знак: экосистема здесь остаётся благоприятной и способной поддерживать редкие виды.

«Это наглядное подтверждение того, что этот редкий хищник, занесенный в Красную книгу Казахстана, обитает на территории национального парка. И это итог системной работы по охране природы и сохранению биоразнообразия», — пресс-служба Сайрам-Угамского национального парка.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.