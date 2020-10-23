Сегодня отмечается Международный день снежного барса, передает Otyrar.KZ.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев написал об этом в Twitter: «Сегодня отмечается Международный день снежного барса. В Казахстане обитает 120-130 их особей, и, к сожалению, их количество уменьшается. Те редкие случаи,когда мы получаем уникальные снимки барсов с фотоловушек, являются очень ценными для изучения популяции этого редкого хищника. Уверен, такой день поможет привлечь больше внимания общественности к проблемам сохранения вида и мест его обитания», — отметил министр.