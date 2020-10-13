Краснокнижный снежный барс вновь попал в объектив фотоловушки в горах Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника, пишет Otyrar.KZ.

Запечатлеть барса стало возможным благодаря фотоловушкам, представленными Проектом ГЭФ-ПРООН-Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии по сохранению лесных экосистем.

Уникальные кадры краснокнижного животного зафиксированы на высоте 2900 м над уровнем моря.

Как известно, снежный барс — это самый скрытый представитель кошачьих, поэтому летние кадры, когда он обитает в зоне высокогорья, особенно ценны и важны для дальнейшего исследования мест обитания и популяции редкого хищника.

Напомним, на сегодня в Казахстане обитают 120-130 снежных барсов и, к сожалению, их количество уменьшается.