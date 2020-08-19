В ходе педсовета педагогам подробно разъясняют правила обучения и меры по обеспечению санитарной безопасности в дежурных классах, передает Otyrar.KZ.

У школьников и педагогов будут ежедневно замерять температуру.

Также на педсовете обсуждаются рекомендации для учителей по организации учебного занятия.

Не остается без внимания организация обучения в очном формате в малокомплектных школах, которые расположены в отдаленных сельских населенных пунктах.

Еще одной важной темой повестки дня является оценивание учебных достижений во 2-11(12) классах в условиях карантинных и ограничительных мер.

В связи со сложившимися эпидемиологическими условиями 2020-2021 учебный год начнется в дистанционном формате.

По желанию родителей в школах будут функционировать дежурные классы для учеников 1-4 классов.

В одном классе будет обучаться не более 15 человек.