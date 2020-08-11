С января-июнь в управление инспекции труда и миграции по городу Шымкент поступило заявление от 581 граждан.

В результате проверки специалистами управления выявлено 146 нарушений, из них 96 устранены. По ним выдано 67 предписаний, наложено 22 административных штрафа на сумму 1,8 миллиона тенге.

В настоящее время на 6 предприятиях по заработной плате 38 работников выявлена задолженность в размере 3,8 млн. тенге. В отношении руководителей данных учреждений приняты решения, а также проводится соответствующая работа по погашению задолженности.

Вместе с этим, в условиях чрезвычайной ситуации с 16 марта текущего года рассмотрено 121 обращений граждан, в том числе по трудовым отношениям-85, безопасности и охраны труда-30, занятости населения-6.

Наряду с этим, в центр единой круглосуточной связи (cаll-center) акимата города поступило 425 звонков от физических и юридических лиц. Один из них обратился с вопросом принудительном выходе в отпуск, сокращений на работе и об увольнении.

Кроме того, по информации управления, в целях сохранения открытости между населением и властью руководителем управления до сегодняшнего дня в социальных сетях проведено 27 прямых эфиров. В ходе проведенных прямых эфиров более 300 читателей и подписчиков получили ответы на свои вопросы.