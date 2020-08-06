В Шымкенте реализуют масштабный проект по строительству универсального стрелкового комплекса «SHOOTING PLAZA».

Об этом сообщили в городском управлении физической культуры и спорта.

Комплекс позволит проводить спортивные соревнования по стрелковым видам спорта международного уровня. По информации специалистов, он будет расположен на территории стрельбища в непосредственной близости с международной автодорогой «Западная Европа – Западный Китай». Общая площадь составит 14 гектаров. Объект планируют сдать в эксплуатацию в октябре.

Проект будет включать в себя необходимую инфраструктуру для организации полноценного тренировочного процесса и проведения крупных спортивных мероприятий, включая мемпионаты мира по стрелковым видам спорта. Спортивный комплекс станет самым крупным стрелковым центром во всем Азиатском регионе.

Строительство «SHOOTING PLAZA» — это результат длительного сотрудничества Международной федерации спортивной стрельбы и Азиатской федерации спортивной стрельбы.

Напомним, в марте первые две лицензии на XXXII летние Олимпийские Игры в Токио завоевали именно спортсмены стрелковых видов спорта. Сегодня 60% спортсменов основного состава национальной сборной команды Казахстана по стрелковым видам спорта проживает в Шымкенте.