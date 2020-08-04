В Шымкенте завершен средний ремонт дорог, начатый в апреле текущего года.

Введены в эксплуатацию внутриквартальные дороги, протяженностью более 7 километров, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

На сегодняшний день все строительные работы дорог находятся на строгом контроле акима города Мурата Айтенова.

Специалисты подрядной организации ТОО «Темиртас» провели средний ремонт улиц Фурхат, Атой 1,2,3, расположенные в жилом массиве Сайрам Каратауского района. Протяженность улицы составляет 1,8 км, а ее ширина 5 метров.

Средний ремонт улицы Желтоксан жилого массива Маятас Енбекшинского района провела подрядная организация ТОО «Темиртас». Протяженность улицы — 1,8 км, ширина 5 метров.

В жилом массиве Бозарык Каратауского района завершен средний ремонт безымянной улицы, который начинается от улицы Уста Мухаммеда. Протяженность улицы 1,1 км, ширина 5 метров.

Средний ремонт улицы Карасу в микрорайоне Ынтымак Абайского района полностью завершен подрядной организацией ТОО «Таған». Протяженность улицы составляет 2,5 километра, ширина 5 метров.

В целом, в текущем году в Шымкенте будут сданы в эксплуатацию 240 объектов, 314,7 километров дорог, 7 мостов и 1 пешеходный переход.