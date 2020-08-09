Жители 3-х городов могут зарегистрировать купленный автомобиль прямо в автосалоне, передает Otyrar.KZ.

Сегодня первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин посетил новый уголок ЦОН в столичном автосалоне ALLURAUTO.

Такой же миниЦОН сегодня открылся в автосалоне Astana Motors.

Больше нет необходимости обращаться в спецЦОН, поскольку сотрудник госкорпорации «Правительство для граждан» оказывает услуги сразу на месте.

«Основной необходимостью сейчас является дистанцирование людей друг от друга. В столь сложный для всех период госкорпорация «Правительство для граждан» должна отвечать новым вызовам времени и ставить в приоритет прежде всего безопасность и удобство предоставления оффлайн госуслуг.

Поэтому максимальное исключение контакта там, где только возможно, это немаловажная задача для всех нас, и открытие таких мини ЦОНов сразу в автосалоне, это первый шаг на пути к ее реализации» — сказал Багдат Мусин.

Сотрудник госкорпорации будет принимать документы на постановку авто на учет, а через несколько часов курьер доставит на дом госномера и готовый техпаспорт хозяину новенького автомобиля.

Данный пилотный проект уже действует в автосалонах Mercedes-Benz и AsterAuto в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

В ближайшем будущем также планируется провести соответствующие каналы связи в автосалоны ALLURAUTO в гг. Алматы и Шымкент.