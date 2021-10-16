В Казахстане еще один автосалон оказался финансовой пирамидой.

Уже пострадали десятки казахстанцев. Продавцы обещали клиентам авто по ценам в два раза ниже рыночной цены. Но получив деньги, пропадали. Миллионы тенге потеряли более 150 жителей разных городов. Но их может быть гораздо больше, считают в полиции. Заявления от пострадавших продолжают поступать, передает телеканал Астана.

Стало известно о том, что один из них совершил суицид.

Автосалон «Mega general company» заявил о себе в конце прошлого года. С декабря 2020-го по март 21-го сотрудники успели заключить десятки договоров. Суммы каждого исчислялись миллионами. Дилеры обещали машины по низким ценам — порой в два раза меньше, чем на рынке. Заманчивое предложение объясняли тем, что машины залоговые — их распродают различные банки. Срок поставки авто по договору составлял 45 рабочих дней. Сначала, чтобы завлечь клиентов, компания выполняла свои обязательства. 14 казахстанцев действительно выгодно купили машины. Разница между рыночной ценой и той, что предлагал автосалон, составляла от полутора до трех миллионов тенге. Но потом, сорвав куш, работники компании перестали выходить на связь.

Демьян Ильин, пострадавший: Вот этот именно Прахов Павел – после того, как я заключил с ним договор, он ежедневно стал присылать мне фотографии автомобилей – Лексусы 750 – ну, премиум класса. Вот-вот, только внесите часть денег, за две недели мы его вытащим. Я заплатил 5 миллионов 100 им. Со слов пострадавших, больше всего жертв пирамиды в Шымкенте. Один из них, 26-летний житель, даже покончил жизнь самоубийством. Он не дождался от компании ни денег, ни машины. Трагедия произошла два месяца назад. По слухам, молодой человек вложил в псевдокомпанию 250 миллионов тенге.

Демьян Ильин, пострадавший: Прохов ему сказал – ничего ты не дождешься, никакими своими правомерными действиям, ты ничего не получишь. И в результате этого парень покончил жизнь самоубийством. Известно, что представители автосалона также работали в Нур-Султане и Алматы. Две недели назад столичный офис закрылся.

Корреспонденты попытались связаться с руководством компании, а номера учредителя и директора указал на портале е-gov один из пострадавших жителей Шымкента, уже были недоступны.

В Департаменте полиции «Mega general company» объявили пирамидой. В ДП города Нур-Султан прокомментировали: Организаторы пирамиды получили от обманутых клиентов несколько сотен миллионов тенге. Число пострадавших превысило 150 человек.