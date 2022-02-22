Как защищают права потребителей в Шымкенте?

Cвыше двух тысяч обращений поступило от жителей Шымкента в департамент по защите прав потребителей.

Порядка 45 миллионов тенге было возвращено жителям Шымкента товаром или деньгами. Правда, не мало среди бизнесменов и тех, кто грубо нарушает права потребителей.

Бахытжан Салхожаев, заместитель начальника департамента по защите прав потребителей г. Шымкента:

-«В торговых домах бытовой техники «Технодом» и «Сулпак» к заявлениям потребителей относятся формально и поверхностно. При поломке бытовой техники, хотя есть гарантийный срок, в магазинах не считают необходимым поменять товар. А их сервисные центры уверяют, что поломка произошла — после покупки, из-за якобы неправильной эксплуатации. У нас есть жалоба от многодетной матери, которая является постоянным клиентом. Женщина не смогла доказать, что купленная техника не исправна».

Жалобы поступают не только на розничную торговлю, но и электронную. У женщин, как правило, претензии возникают к размеру и фасону купленной вещи. Недовольны и владельцы новых автомобилей. «Счастливые» покупатели обнаружили, что детали нового автомобиля были покрашены повторно. Руководство салона факт двойной покраски признало, однако в замене автомобиля на аналогичный покупателям отказали.

Бахытжан Салхожаев, заместитель начальника департамента по защите прав потребителей г. Шымкента:

-«В случае с автосалонами «Шым авто» и «Хёндай Авто Отырар» — диллеры к выполнению договоров относятся однобоко. Мы проводили проверку по жалобе жителя Шымкента в автосалоне. Крыло и дверь абсолютного новой машины были покрашены. В автосалоне заявили, что такие машины к ним поступили с завода, других в наличии нет и отказали поменять. Только после нашего вмешательства, автомобиль заменили«.

В департаменте по защите прав потребителей напомнили: перед тем, как поставить подпись в соглашении, внимательно с ним ознакомьтесь.

Номер телефона горячей линии департамента по защите прав потребителей г. Шымкента: 8702 477 07 07.