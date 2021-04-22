Удивительно, что шымкентцы продолжают оккупировать автоЦОН, нетерпеливо ожидая своей очереди с талоном в руках.

Ведь в правительстве для граждан этот вопрос решили еще в конце прошлого года. Клиентам теперь не нужно находиться среди массы других, чтобы получить на руки готовые госномер и техпаспорт. Благодаря широким возможностям egov, эти услуги можно получить в онлайн формате.

С запуском нового сервиса корпорация уже успела завоевать доверие и получить благодарность от более 100 автолюбителей нашего города. Таким образом, автовладельцам не надо больше обращаться за упомянутым перечнем в автоЦОН, их доставят автовладельцу прямо в руки на адрес, указанный в заявке.

Для этого нужно зарегистрироваться на egov.kz, заполнить электронное заявление и ввести необходимые данные (техпаспорт, ГРНЗ). Все, этих элементарных шагов достаточно для оформления сервиса на дом. В течение одного рабочего дня и госномер, и техпапспорт на транспортное средство доставят на руки. Услуга платная и составляет всего – 2240 тг. Кроме того, на портале можно оформить, переоформить, выбрать номерной знак, поставить на учет авто и заменить водительское удостоверение