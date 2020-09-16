В городе Кентау Туркестанской области с прошлого года ведется строительство десяти 60-ти квартирных жилых домов по ул. Ш.Уалиханова.

До конца года, в честь 65-летия города ключи от квартир получат люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи и очередники различных категорий населения.

«Общая площадь 600 квартир составляет 33240 кв. метров. Благоустроят дворы жилых домов, установят детские игровые площадки, для жителей будут предусмотрены места отдыха», — говорит руководитель отдела строительства города Кентау Ерлан Алдыбаев.

Кроме того, в городе также разработана проектно-сметная документация 96 жилых 5-ти этажных домов на 25 квартир каждый. Их строительство начнется в следующем году. Дома общей площадью 151368 кв. м. намерены построить в 15 микрорайоне.