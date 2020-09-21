Видео выступления музыкантов появилось в интернете накануне.

Популярную песню Абая «Айттым Сәлем, Қаламқас» исполнила американская группа из Нэшвилла, Теннесси, в честь 175-летия великого казахского поэта Абая и его творчества.

В 2018 году группе посчастливилось поехать в Казахстан, в рамках программы American Music Abroad и посетить родной город Абая — Семей. Это не первый раз, когда группа исполняет казахскую песню. В 2018 году Humming House записали кавер-версию песни «Наурыз» с ее автором Айдосом Сагатом.

Анастасия Новикова