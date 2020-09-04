Озвучены обвинительные приговора по делам, ранее оконченным Антикоррупционной службой.

По ранее оконченным Антикоррупционной службой уголовным делам состоялись 11 обвинительных приговоров в отношении 11 – и лиц, 5 из которых руководители различного уровня.

Вместе с тем, осуждено 4 лица по фактам дачи взяток должностным лицам, по факту мошенничества 2 лица.

К лишению свободы приговорено – 2 лица, ограничение свободы – 3, к кратным штрафам – 6 на общую сумму кратных штрафов — 30,4 млн. тенге.

Так, 21 августа 2020 года приговором Енбекшинского районного суда г.Шымкент к штрафу в сумме 15 млн тенге осужден начальник отдела анализа Департамента Комитета по защите и развитию конкуренции Министерства национальной экономики РК по г.Шымкент Сейлбекұлы М., который подозревался в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге за не привлечение должностных лиц Филиала КТЖ к административной ответственности по ст.162 КоАП РК.

19 июля 2020 года приговором суда г.Кентау осуждена руководитель многофункционального колледжа г.Кентау Бегисбаева О.Ж. с лишением свободы на 2 года, которая подозревалась в хищении бюджетных средств выделенных по государственной программе «Развития науки и образования РК», путем незаконного перечисления студентам, которые числились, однако фактически не посещали занятия в данном колледже.