Сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области при мониторинге интернет-пространства выявили запрещенный контент на личных страницах двух пользователей социальных сетей, жителей Толебийского района.

Установлено, что указанные лица состоят на учете, как приверженцы деструктивно-религиозного течения. Они занимались распространением аудиозаписей лидеров деструктивного течения, лекции которых запрещены на территории Казахстана.

В результате, решением суда двое жителей Толебийского района признаны виновными по ч.1 ст.490 КоАП РК «Незаконное распространение материалов религиозного содержания» и подвергнуты административному взысканию в виде штрафа в размере 50 МРП.

Всего же с начала текущего года полицейскими УПЭ ДП Туркестанской области выявлено более 350 нарушителей административного законодательства из числа приверженцев ДРТ, в том числе 14 из них за нарушения в сфере религиозного характера.