Казахстанская молодежь подверженна экстремизму-эксперты

В управлении по делам религий Шымкента началась информационно-разъяснительная работа по борьбе с экстремизмом в учебных заведениях. С молодежью беседуют квалифицированные политологи и теологи.

Молодежь – одна из самых ярких возрастных категорий людей. Активные молодые люди стремятся реализовать себя и доказать свою значимость. Они быстро загораются новыми идеями, их легче всего куда-то вовлечь. Всё это приводит порой к таким печальным последствиям, как вовлечение молодёжи в экстремистскую деятельность. Вырваться из этой ловушки самостоятельно фактически невозможно.

Однажды ребёнок просто исчезает: его нет на учебе, он не вернулся домой, не отвечает на звонки, не реагирует в соцсетях.

Родители начинают бить тревогу, объявляют ребенка в розыск. К тому времени молодые люди уже успевают покинуть границы страны, они попадают в лагерь террористов, откуда обратного пути — нет!

Сакен Мажинбеков, политолог, доцент, кандидат философских наук:

«В нашем обществе много заблудших. Думаю это связано с недостатком знаний. Как только человек начинает глубже изучать окружающий мир, образовываться, его уже не так просто поймать на крючок.

Хотите быть ближе к Аллаху, тогда сначала попросите благословения у родителей.

Будьте полезны обществу, работайте, развивайтесь и служите народу. Только так вы можете приблизиться к Создателю».

Блуждая по Интернету в поисках новых контактов или новых впечатлений, можно попасть в поле зрения профессиональных преступных сообществ, радикальных экстремистских и террористических группировок, тоталитарных сект, использующих социальные сети для поиска и вербовки новых последователей.

В Центрально-Азиатском Инновационном Университете Шымкента, политологи и теологи беседуют с первокурсниками. По их словам, к борьбе с экстремизмом сейчас подключились спецгруппы.

Икрам Айтаев, теолог КГУ «Центр изучения вопросов религии» управления по делам религий г. Шымкента:

«Сейчас в соцсетях есть различная информация про экстремизм, терроризм, окультизм. В нашем ведомстве есть спецгруппы которые проводят информационно -разъяснительные встречи. В них есть психологи, теологи, политолои, историки. Цель — информировать школьников, студентов и сотрудников госучреждений. Нужно быть крайне осторожным при получении информации из интернета. Приверженцы обычно выделяются из толпы, их отличает внешний вид и речь».

Подростку трудно разобраться в хитросплетениях мирового социума и экстремистские группы зачастую пользуются этим, трактуя определенные события в пользу своей идеологии.

Чтобы вербовщик не смог сдвинуть с верного пути, необходимо поставить перед собой цель в жизни и продумать путь её достижения, говорит первокурсник Мардан Орынбай. Элементарная психологическая грамотность способна решить едва ли не половину проблем, связанных с девиАнтным поведением.

Мардан Орынбай, студент:

«Это — очень актуальная тема. Молодежь любит подражать, нами легко управлять. На этой встречи специалисты поделились дельными советами и рассказали — что правильно, а что нет. Много полезного и нужного услышали. Благодарю спикеров — за каждым их словом стоит огромный смысл».

Молодежи также требуется повысить уровень толерантности, поскольку экстремизм и терроризм начинаются с языка вражды, ощущения превосходства одной группы людей над другой. Информационно-разъяснительная работа в Шымкенте продолжается.