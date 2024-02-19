Восемь радикальных группировок нейтрализировали по Казахстану

Масштабная спецоперация силовиков позволила ликвидировать 8 группировок в нескольких регионах республики, в том числе в Шымкенте и Туркестанской области.

Задержанных подозревают в пропаганде терроризма, похищении людей, вымогательстве, незаконном обороте наркотиков и огнестрельного оружия.

Аркен Абдуали, официальный представитель КНБ РК:

«В рамках реализованной КНБ 17 февраля совместно с МВД и при координации генеральной прокуратуры операции в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях, области Жетысу и Шымкенте нейтрализованы 8 группировок. В ходе 49 обысков изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, религиозная литература, денежные средства и наркотики. К проведению операции в 8 регионах республики одновременно было привлечено порядка 250 силовиков. Следственные мероприятия продолжаются».

По информации ведомства, 17 задержанных сейчас находятся в изоляторе временного содержания, еще шесть подозреваемых подписали обязательство о явке. Это значит, что они должны явиться к следователю или в суд по первому требованию и обязательно информировать о своем местонахождении компетентные органы.