Нурсултану Назарбаеву был презентован комплекс «Караван-сарай» и представлена информация по итогам археологических исследований на территории заповедника-музея «Азрет Султан».

Также Елбасы рассказали о проектах, осуществляемых в рамках исполнения протокольных поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данных в августе текущего года.

Елбасы отметил высокие темпы строительства туристической и городской инфраструктуры.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что принятое им в 2018 году решение о возрождении Туркестана было поддержано народом Казахстана.

– Сегодня мы ознакомились с новыми объектами Туркестана. Они станут новыми достопримечательностями города, точками притяжения горожан и туристов со всего Казахстана и мира. Масштабное строительство Туркестана – это импульс экономическому развитию целого региона, — сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что расположение города, а также его статус в качестве одного из важнейших духовных центров тюркского мира послужат будущей платформой для центрально-азиатской интеграции.

– Мы планировали провести в Туркестане Саммит тюркоязычных стран. В связи с обстановкой в мире он был отложен. Думаю, что если все будет нормально, то мы проведём его к Наурызу, — сказал Елбасы.

В ходе презентации была отмечена необходимость продолжения строительства туристической инфраструктуры и реализации транспортно-логистических проектов.

Елбасы также указал на важность создания комфортной среды для проживания горожан и гостей Туркестана.

– Я уверен, что город будет расти и будет расти его население. Здесь необходимо проводить различные форумы, молодёжные и спортивные мероприятия. Таким образом, нам следует презентовать и показать город всем. Возрождение Туркестана имеет особое значение для нашего народа, — сказал Первый Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев выразил уверенность в дальнейшем развитии и процветании города и региона.

В завершении Елбасы провел брифинг для СМИ и ознакомился с музеем, расположенном в новом визит-центре «духовной столицы Казахстана».