Открыта регистрация для участия в пятом юбилейном конкурсе “48 Hour Film Race”.

Регистрация участников ежегодного Центральноазиатского конкурса «Снять за 48 часов» стартовала 28 августа 2020 года.

48 Hour Film Race – ежегодный конкурс для всех, кто желает попробовать себя в кино. Участникам дается 48 часов, за которые необходимо успеть отснять и смонтировать фильм продолжительностью до четырех минут, включив в сюжет конкурсное задание. Конкурс проходит при поддержке Дипломатической Миссии США в Казахстане.

В этом году впервые партнером конкурса стала Нью-Йоркская академия кино — NYFA. Трое победителей конкурса получат стипендии на прохождение 15-недельных онлайн-курсов NYFA. Победителям будет предоставлена возможность выбрать направление, по которому они будут обучаться.

Заявку на участие могут подать граждане Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Регистрация продлится до 20 сентября на сайте — https://48hourfilmrace.com/registration2020/

Конкурсная гонка 2020 года стартует 26 сентября в 10:00 по времени Алматы. У участников будет ровно двое суток, чтобы снять фильм на заданную тему.

Контакты для вопросов по конкурсу:

Email: info@48hourfilmrace.com

Facebook: 48HFR Community

Instagram: @48HFR

Анастасия Новикова