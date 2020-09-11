В Шымкентском городском филиале партии «Нур Отан» прошла встреча участников праймериз, представителей гражданского общества с наблюдателем движения Лиги сторонников Бауыржаном Серикбаевым.

В ходе встречи были даны ответы на вопросы касательно прав и обязанностей кандидатов, агитационной работы, а также по предвыборным программам. Стоит отметить, молодежь проявляет неподдельный интерес к политической жизни страны.

По данным пресс-службы шымкентского городского филиала партии «Нур Отан», в Шымкенте зарегистрировано 180 кандидатов на участие в праймериз.

Из них 58-женщины, представителей молодого поколения -69. Также стало известно, сколько человек зарегистрировано по каждому из районов.

Так, больше всего кандидатов идут от Енбекшинского района – 49. На втором месте – каратаусцы – 46, на третьем – Аль-Фарабийский – 43 и на четвертом месте – Абайский район города Шымкента.

Если же говорить о социальном статусе кандидатов, то 17 – это действующие депутаты, 9 – многодетные матери, 2 – люди с ограниченными возможностями и 3 соотечественника