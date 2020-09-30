Несмотря на то, что все регионы Казахстана находятся в зеленой зоне по заболеваемости коронавирусной инфекцией, в ряде стран мира ситуация ухудшается.

В этой связи в ходе заседания правительства Министр здравоохранения Алексей Цой, в целях предотвращения заноса и распространения инфекции, предложил с 5 октября:

— приостановить возобновление авиасообщений с другими странами;

— не увеличивать количество рейсов со странами, с которыми возобновлено авиасообщение;

— сократить число рейсов в Турцию.

«Для лиц, прибывающих из стран второй категории установить следующие обязательные требования: термометрия, анкетирование, наличие справки об обследовании на COVID-19 с даты получения которой прошло не более 3 суток.

При отсутствии справки прибывшие изолируются в карантинном стационаре до 2-х суток для проведения лабораторного обследования на COVID-19. Аналогичные требования предлагается применить к лицам, пересекающим госграницу в пунктах пропуска на автопереходах со странами ЕАЭС и Узбекистаном», — сказал глава МЗ РК.

В этой связи, он попросил поручить акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент обеспечить разворачивание карантинных стационаров в местах пересечения государственной границы и тестирование въезжающих лиц.