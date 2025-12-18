Откроется прямой рейс Шымкент-Красноярск

Между Шымкентом и Красноярском начнёт действовать прямое авиасообщение. Рейсы будут выполняться два раза в неделю, передает OTYRAR.

Информацией о новом авиасообщении поделились в городском акимате. По плану, первый рейс состоится 25 декабря.

К слову, в начале этой недели из нового терминала аэропорта Шымкента был запущен международный рейс Шымкент–Бангкок. Открытие новых направлений расширяет географию полётов и делает город более доступным для пассажиров и туристов.

Ожидается, что прямые рейсы поспособствуют развитию туризма, деловых контактов и торгово-экономического сотрудничества между регионами.

В Шымкенте продолжается работа по развитию аэропортовой инфраструктуры и укреплению статуса города как важного авиационного узла.