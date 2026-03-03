Минздрав изымает из обращения партию лекарственного препарата

Председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан подписал приказ о запрете медицинского применения и изъятии из обращения одного из лекарственных средств.

Решение принято в соответствии с нормами Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», а также действующими правилами приостановления, запрета или изъятия из обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

Согласно документу, запрещено медицинское применение и подлежит изъятию из обращения лекарственное средство «Стрептоцид» в форме таблеток по 300 миллиграмм (по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 5 упаковок в картонной пачке), производства АО «Химфарм».

Также поручено в течение одного рабочего дня с момента принятия решения уведомить территориальные подразделения комитета, государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий, НАО «Фонд социального медицинского страхования» и ТОО «СК-Фармация».

Соответствующие меры приняты в целях обеспечения безопасности и защиты здоровья населения.