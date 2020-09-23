Наивными назвать нас трудно. Собираясь на рынок, мы в душе осознаем, что идем туда, где нас могут обмануть – обсчитать, обвесить, подсунуть подпорченный, просроченный товар.

А что делать?! Не идти нельзя – есть-то хочется! На отоваривание в супермаркетах у большинства из нас денег пока не хватает. При всех потенциальных минусах базара, там можно сэкономить некоторую сумму, да и на поиск совсем уж разных товаров – от пучка зелени, килограмма печени до стирального порошка или крышек для закатывания банок у вас уйдет гораздо меньше времени. Короче, не пугайте пуганых. Итак, едем!

Экипировка

Не надо на наши рынки ездить, как на праздник, не стоит. Одевайтесь проще. Во-первых, та ваша нарядная вещь целее и чище будет. А, во-вторых, вам, относительно скромно одетому, легче будет рассчитывать на торговую скидку. Продавцы «сканируют», считывают внешний облик потенциального покупателя. Как говорится, «встречают по одежке, провожают… тоже плохо».

Признаюсь, частенько вижу на Крытом рынке в двух точках букинистов «действующих» доцентов и профессоров из ЮКГУ. Стоят такие себе скромненько в неприметных серых курточках, кто в бейсболке, кто просто без головного убора – книги листают-выбирают, докупают раритетные издания в свои профессорские библиотеки. У шымкентских букинистов можно приобрести на заказ хорошие издания прежних лет практически на любые темы. И это в кайф обеим сторонам, знатоки поймут в чем здесь соль.

Неприметная одежда – гарантия того, что ты в этой безликой толпе сойдешь за своего. Мимикрия.

Да, и обувь попроще надевайте. Этот совет особенно актуален сейчас, когда многие рынки города в стадии перманентного, то есть нескончаемого ремонта, реконструкции.

Выбор за вами

Да, это важно – выбор за нами. Пока наши деньги в наших руках, мы остаемся хозяевами положения. Итак, не торопитесь сразу же, как только ступили на территорию рынка, покупать товар. Не спешите. Обойдите по возможности все ряды. Приценитесь. Разброс цен может быть существенным. Поверьте! За один и тот же сорт яблок вы можете заплатить и 200 тенге, и 450. Как говорится, почувствуйте разницу. Когда приценитесь, тогда и покупайте. А вот тут внимание – самая важная часть операции под названием «Покупка» – накладывание товара, продукта.

Фокусники

Остерегайтесь темных пакетов. Пример из личной практики – однажды покупала осенний виноград. Выбирала упругие кисти, там все ягодки плотно прилегали друг к другу. Продавщица – тетенька моего, «переходного возраста» (с этого света на тот), услужливо и явно бережно накладывала виноград в пакет. Мне это понравилось. Еще подумала: такая возрастная точно не обманет. Каково же было мое удивление, когда я дома, выложив из пакета кисти, обнаружила примерно с полкило виноградной «россыпи»! Твою ж дивизию… Секрет в том, что «россыпь» УЖЕ была в том злополучном темном пакете, в который накладывались отборные кисти винограда!

Фокусники! Это как раз тот опыт, который приобретается за деньги. Как прокомментировал супруг: «Сама виновата – нефиг было чем-то там щелкать!»

Целые представления разыгрываются в сезон грибов. Знакомая Анна поделилась своей историей: «Грибы точно также мне в темный пакет торговка накладывала. Сначала то, что я выбрала. Я еще следила, чтоб гниль не попалась. А потом она отвлекла мое внимание, говорит – вон хороший гриб. Я отвернулась, а она скинула мой пакет под прилавок, а в руке у нее уже был другой пакет, он как-то на пальце у нее висел. Я увидела это, сказала – что делаете? В ответ: «Иди в другом месте бери!». А в том ее пакете были подгнившие и поломанные грибы, короче – мусор один».

Со спутником веселей

А на оптовом рынке по Карла Маркса, где берут товар мешками и ящиками, популярен такой фокус – в сетку вставляется отрезок полой трубы. Снаружи укладывается отборнейший овощ, будь то морковка, картофель, лук. А во внутреннюю часть – те же овощи, но неликвид, мелкие, а то и рубленные, подпорченные части.

Житель Шымкента Аскар картошку на рынке покупал. Взвешивали в ведре (ведрами и выставлен был товар). А на дне емкости уже был порченый картофель…

Аскар рассказал, что его соседке мясо плохое на рынке подсунули. Любопытно, что выбрала она хороший кусок, а когда на весы клали, то подменили костяшками. Хорошо, что поняла это на ощупь еще у прилавка, при расчете. Вернула мяснику, с проклятиями.

И я видела, как один дедок выбирал мясо. Присматривался, приценивался, наконец выбрал филейку. Так продавец, укладывая этот кусок на весы, молниеносно подсунул туда мосолыжку. Вот негодяй. Дед, может, на последние до пенсии гроши решил побаловать себя мясом, а тут на прохиндея нарвался.

«Это обычная их практика – сбоку, у весов они всегда прячут порченый фрукт, овощи, довески мяса. В последнюю секунду кидают их в пакет покупателю, взвешивают и очень туго завязывают пакет, – пояснил Аскар. – Те еще фокусники. Поэтому нужно на базар ходить вдвоем – один внимательно, не отвлекаясь следит за процессом, другой рассчитывается».

Да, это у них на «витрине» товар отборный, даже «отполированный», а в радиусе руки лежат заготовки неликвида, который они ловко закидывают в пакеты покупателей. Короче, вы поняли? Следите за руками.

Торгуйтесь

Не надо этого стесняться. Это рынок – здесь так принято. Можно честно сказать продавцу, что у вас такая-то сумма денег и больше вы не можете заплатить за такой-то вес. Скидывают цену, да. Я сама была свидетелем такой сцены в лавке, где торгуют сухофруктами. Запомните, торговаться надо до взвешивания товара!

Классно ходить на рынок ближе к его закрытию, особенно в пятницу вечером. Вот где скидки! Ведь в выходные дни рынки сейчас – в период карантина – не работают, не тащить же им свой товар домой или на склад, им лучше сбыть его пока у него ликвидный вид.

Мороженое мясо! А почему?

Качество продукта – очень важно. Желая сэкономить, вы можете нарваться на такую бяку, что лучше домой ее не нести. Самый яркий пример – куры, мороженые до состояния льда. Вы спросите у продавца: какая была необходимость так сильно ее морозить? Знакомая по имени Галя купила однажды такую. Дома, оттаяв, курица здорово уменьшилась в объеме, да еще и оказалась с душком. Галя заверила: «Она только-только начала портиться, в начальной стадии». Хозяйка вынуждена была провести реанимационные процедуры и хорошенько прожарила курицу в духовке.

С рыбой – та же история. Мороженая должна насторожить. Если перед вами не мороженая, но с потемневшими жабрами, облезшей чешуей, мутными глазами, неприятным запахом, идите прочь от этого прилавка, торгового ряда. Купите что-нибудь другое. Иначе вам лечение дороже обойдется. Помните, «Не бывает второй свежести…»

Взвешиваем и считаем правильно

Весы – это страшная сила. Сейчас почти повсеместно стоят электронные. Кажется, они не врут. Еще как могут исказить показания. Про механические весы – вообще молчу. Там манипуляции с гирьками – вообще классика жанра. А электронным весам достаточно криво встать и все – зови-дури покупателя.

Еще одна манипуляция – обсчет. Продавец что-то набивает там на калькуляторе, прибавляет, делит и озвучивает вам итоговую сумму. Не торопитесь, пересчитывайте. Сразу отдавать деньги не надо. Пока деньги в ваших руках, они ваши. Считайте сами.

Что там с Божьей карой?

Когда сталкиваешься с подобными случаями обмана, обвеса, задаешься вопросом: неужели эти господа-торговцы не знают о неблаговидности своих поступков? Они что, бога не боятся? На сайте muftyat.kz нашла статью Ардака Нусипханулы,главного имама Талдыкоргана «Адабы торговли в Исламе». Слово «адаб» в переводе с арабского языка означает поведения, предписанные нормами шариата, включающие в себя хорошие манеры, нормы приличия, порядочность, человечность.

Вот выдержки из этой статьи. «Предмет торговли должен быть дозволенным.

Не дозволяется продавать вредные, запрещенные Исламом предметы и краденые вещи. Это – правило! Соблюдение его принесет прибыль, а иначе приведет к бедности.

Быть честным и искренним

В торговле не разрешается использовать разные уловки и давать ложные клятвы для продвижения товара. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Избегайте излишней клятвы при торговле! Даже если и будете в прибыли, но останетесь в печали».

Не делать большую наценку на товар

Наценка на стоимость товара должна быть умеренной. Вы не только заработаете на этом, но и будете полезны окружающим. Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросили: «Кто из людей лучший?». На что он ответил: «Полезный окружающим». Если вы добры к людям, Аллах будет добр к вам. Те, кто хочет получить прибыль во время кризиса, забывают адабы торговли, ставя любую цену на товар, способствуя девальвации денег, и не принимают во внимание тот факт, что это приводит к хаотичному росту цен на продукты питания, лекарства и т.д.

Проявлять снисходительность

Нужно идти на уступки, создавая людям облегчение. Что касается облегчения со стороны покупателя, то это своевременная оплата купленного товара, а также своевременное возвращение долга. Аллах любит проявляющих снисходительность в торговле.

Честно предоставлять информацию о недостатках товара

Если товар имеет какие-либо дефекты, продавец обязан сказать об этом. Иначе, вы совершите несправедливость. Всемогущий Аллах говорит в Коране: «Поистине, Аллах не любит несправедливых» (Сура «аль-Анфал», 58). Если продавец обманывает покупателя, он совершает грех, а прибыль от этой сделки является харамом. Если обе стороны не скрывают достоинств и недостатков товара, то баракат увеличится. В случае сокрытия недостатков, в Коране говорится: «Воистину, тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену, нет доли в Последней жизни. Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в День воскресения и не очистит их. Им уготованы мучительные страдания» (Сура Аль Имран: 77).

Быть справедливым в весах и мерах

Всевышний Аллах сказал в Коране: «Взвешивайте по справедливости и не допускайте недовеса» (сура «ар-Рахман», 9-аят). Всемогущий Аллах послал полную суру под названием «Мутаффифин» (те, кто обманывают в торговле), которая осуждает тех, кто обвешивает на весах, посягает на средства и права людей и причиняет им вред. В первых аятах этой суры говорится: «Горе обвешивающим, которые требуют дать им сполна, когда люди отмеривают им, а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон».

Не дозволено ожидать роста цен

Ислам запрещает хранение потребительских товаров на складах, намеренно не выставляя на продажу, в ожидании роста цен. Пророк (мир ему и благословение Аллаха) предостерегал в хадисе, что люди, занимающиеся подобным, являются грешниками. И не секрет, что такие случаи широко распространены в нашем обществе.

Не переусердствовать в торге

Торг не является условием купли-продажи. Однако при необходимости нужно торговаться. Торг – это сунна. Лучше покупать больше у бедных и дарить им радость. Спорить во время торгов, выходя за рамки — не по шариату. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах помилует того, кто мягок в продаже, покупке и судействе» (Бухари). Торг не обязательно означает покупать дешево. Лишь спросив «Продашь ли за такую цену?» мы выполним сунну.

Работа честного торговца, который отличает харам от халала, является поклонением. Основа торговли – это сочетание честности и надежности, с учетом требований времени, доброты к клиентам и вежливого отношения к ним. Любой, кто отклоняется от этой этики, потеряет процветание торговли и закроет источник дохода своими руками».

Как обстоят дела в земной жизни? Принятие мер в отношении административного правонарушения по обсчету, обмериванию, обвесу или иному обману покупателя отнесены к ведению органов полиции согласно ст. 190 часть 1 Кодекса РК об административных правонарушениях. Проблема в том, что эти нормы не работают.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА