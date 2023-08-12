Из продавца в футболиста: Работники торговли приобщаются к массовому спорту

Побегать не за прибылью, а за мячом предложили молодым шымкентцам, занятым в сфере торговли. К слову, в третьем мегаполисе сейчас в этой отрасли работают более 30 тысяч человек в возрасте от 14 до 35 лет. Редакция OTYRAR попыталась выяснить, зачем им этот футбол?

Бизнесмен Сапархан Алиханов на один день стал футболистом. 29-летний мужчина больше 7 лет продает мужскую обувь на рынке. Принять участие в спортивном состязании он согласился сразу. Ведь такие игры помогают развивать культуру массового спорта среди молодых предпринимателей, считает он.

Сапархан Алиханов, участник команды «Алаш»: «Я сам продаю мужскую обувь. Вообще наша сборная команда очень разносторонняя. Одежда, бытовая техника, посуда и многое и другое, что продается на рынках — продают наши парни. Я очень рад таким мероприятиям. Чтобы сыграть в команде от базара Алаш я на день попросил братьев и друзей присмотреть за моим магазином. Желаем всем участникам удачи».

В целом, более 200 молодых ребят с рынков и торговых домов на время турнира сменили род деятельности и стали футболистами. Сейчас участники из 16 команд борются за титул лучшего игрока команды.

Магжан Исахов, руководитель молодежного ресурсного центра г. Шымкента: «Сейчас в городе более 30 тысяч молодых людей занимаются коммерческой деятельностью. Цель данной лиги – укрепить отношение с работающей молодежи. Мы специально назвали Лигу Базар Жастар, ведь здесь участвуют только люди связанные с торговлей».

Ранее подобные мероприятие проходили в пилотном режиме. С этого года турнир стал не только официальным, но и регулярным. К слову, городской казне эти спортивные состязания обошлись в 4 млн тенге. Эти средства пойдут не только на организацию, но и на премирование лучших команд ценными подарками и благодарственными письмами.