Полицейскими выясняется причастность автовладельца к другим преступлениям, а также с какой целью он хранил у себя оружие.

В ходе очередных рейдовых мероприятий инспектор группы патрульной полиции МПС Тюлькубасского РОП лейтенант полиции Алмат Смандияров на одной из дорог района заметил подозрительную автомашину.

Полицейский указал водителю автомашины, который направлялся из г. Тараз в г. Шымкент, остановиться для проверки документов. При досмотре стражи порядка обнаружили в салоне автомашины и изъяли оружие, похожее на пистолет.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Подозреваемым оказался жителем г. Кентау, которого доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Полицейскими выясняется причастность автовладельца к другим преступлениям, а также с какой целью он хранил у себя оружие. Мужчина находится под подпиской.

Полицейские Туркестанской области, в свою очередь, предупреждают об уголовной ответственности за хранение и перевозку огнестрельного и иного оружия, а также призывают соблюдать законы и не совершать правонарушений.