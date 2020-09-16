В дежурную часть Отырарского РОП поступило сообщение от местной жительницы о том, что примерно в 13.00 ч. дня в ее столовую вошёл неизвестный мужчина, который открыто похитил из кассы 30 тысяч тенге.

Однако, потерпевшей удалось вырвать из рук грабителя 20 тысяч тенге. В итоге, злоумышленник прихватил с собой оставшиеся 10 тысяч и скрылся с места преступления. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК «грабеж».

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции Отырарского РОП, которые сразу же приступили к розыску подозреваемого. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение часа задержали грабителя на одной из улиц села. Следствием установлено, что задержанный оказался ранее дважды судимым местным жителем. В качестве вещественных доказательств у подозреваемого изъяли похищенные 10 тысяч тенге и вернули потерпевшей. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Проводится досудебное расследование.