Напал на женщину с коляской в лифте: приговор задержанному пояснили в суде Шымкента

В Шымкенте завершился громкий судебный процесс.

Мужчине, напавшему на беременную женщину с коляской в лифте вынесли приговор. Дело в закрытом порядке рассматривалось в межрайонном суде по уголовным делам. Пострадавшая уверяла, что злоумышленник хотел изнасиловать ее. Однако, во время следствия выяснилось, что его целью был — грабёж. Приговором суда задержанного осудили на три года условно, и обязали взыскать моральный ущерб. Сумму компенсация судья раскрывать не стал, заявив, что пострадавшая сторона и подсудимый решили вопрос между собой.

Сырым Жаксылыков, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«На последнем судебном заседании потерпевшая сообщила, что она получила моральную компенсацию, но не готова простить его. При этом суд учел ее мнение касательно меры наказания. Она попросила назначить наказание не связанное с лишением свободы».

Инцидент произошел в одной из многоэтажек микрорайона Нурсат в мае прошлого года. Злоумышлленником оказался 22-летний безработный парень, который недавно демобилизовался. Он хотел отобрать телефон у пострадавшей, продать его и уехать на заработки в другой город. После провалившегося плана, злоумышленник пытался уехать из Шымкента на поезде. В итоге, его задержали и водворили в изолятор временного содержания. В СИЗО он находился около трех месяцев.

Сырым Жаксылыков, судья межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«У него умысел был на совершение грабежа, поскольку ему были необходимо деньги перед отъездом. Он хотел уехать в другой город на заработки, билет был куплен, его получается сняли с поезда. Были ли потерпевшая довольна приговором нам неизвестно, она имела право подать апелляцию, она не подала».