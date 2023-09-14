Мужчина ограбил магазин и пошел тратить добытое в кафе

Злоумышленник, натянув кепку пониже, зашел в продуктовый магазин под видом покупателя в ночное время. Убедившись, что продавщица одна в помещении, мужчина напал на нее. Повалив на землю и несколько раз ударив беззащитную женщину, грабитель взял из кассы 50 тысяч тенге и скрылся.

Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа Аль-Фарабийского РУП.

Расспросив всех возможных свидетелей и проверив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка выследили маршрут движения подозреваемого.

По горячим следам его задержали в течение пары часов в заведении общепита. Выяснилось, что 26-летний житель Туркестанской области сразу же пошел тратить награбленное на выпивку и прочие угощения.

Факт грабежа с применением насилия полицейские расследуют по части 2 статьи 191 Уголовного кодекса РК.

Задержанного водворили в ИВС департамента полиции.

Для обеспечения безопасности работников и кассы торговых точек рекомендуется установка различных тревожных сигнализации и использование электронных замков, также важно проводить регулярные проверки систем безопасности.