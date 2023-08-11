«Герой» инцидента в цветочном магазине оказался экс-полицейским

Так взбудораживший соцсети «гроза цветочного магазина» он же «сын полка прокурорского» в темной футболке, оказался уволенный еще в мае месяца этого года экс-сотрудник полиции ДП Шымкента, а второй «приятель» который пассивно «помогал» «цветочному авторитету» оказался действующим сотрудником ДГД г. Шымкента.

Кстати последнего ДП оперативно доставили в полицию.

А вот кого заставили извиняться — загадка… но заставили точно не полицейские.

В МВД признали — грабеж с применением силы.

«Мужчина 8 мая текущего года набросился с оскорблениями на флориста и забрал из магазина букет цветов», — говорится в официальном сообщении.

Далее, как и в первом случае сообщается — «владелец магазина объяснил, что претензий ни к кому не имеет, и отказался от подачи заявления».

Но, даже не смотря на это, с Туранский РУП начал досудебное расследование по статье 191 части 2 пункту 1 «Грабеж с применением насилия».

На момент совершения грабежа с применением насилия он был сотрудником правоохранительных органов.